Fiorentina, Gil Dias: "So che sarò qui per due anni, non penso ad altro"

© foto di Federico De Luca

In una lunga intervista rilasciata al media portoghese Odesportista.net, l'esterno della Fiorentina Gil Dias ha parlato così della sua avventura in Italia: "Sono molto contento del percorso fatto fin qui. Penso solo al mio futuro e ai sogni che devo realizzare. Monaco? Fu tutto molto veloce. Ero andato a giocare a Chaves e al ritorno, dopo una telefonata, ho deciso di fare il grande salto. Fiorentina? Mi sto adattando bene al club e alla città di Firenze. Sto imparando l'italiano da quando sono qui perché voglio ottenere il meglio dall'Italia. Sono innamorato di Firenze e adoro giocare con la Fiorentina, un club storico con un pubblico impressionante. Non ho mai visto così tanta gente allo stadio. Per quanto riguarda la aprte calcistica, mi sto ancora adattando perché è un campionato con difese molto dure che concedono poco spazio. Questo richiede più impegno da parte mia. Ma è questo che mi farà crescere. Se tornerò al Monaco? So che sarò qui per due stagioni e non penso ad altro per ora. Adoro stare a Firenze e dare il meglio per far parte di un club così speciale. Nazionale? Per ora penso solo a fare del mio meglio nel mio club. Pressione quando sento i soldi che valgo? No. Già dai tempi di Monaco ho conosciuto grandi giocatori che mi hanno fatto crescere velocentemente. Io continuo ad essere il tranquillo ragazzino di sempre".