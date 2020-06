Fiorentina, giocatori e staff negativi all'ennesimo ciclo di tamponi. Test fisici per Caceres

vedi letture

Conto alla rovescia iniziato per il ritorno in campo della Fiorentina: i viola - sottolinea La Nazione - anche ieri hanno proseguito nella propria preparazione fisica in vista della ripresa del campionato. Ancora a parte Martin Caceres (per lui programma personalizzato dopo la guarigione da Covid-19 e ritorno in gruppo programmato forse già per la prossima settimana), mentre tutto il resto della squadra ha lavorato insieme con tanto di partitella finale.

Negativi tutti i giocatori e lo staff - Infine ottime notizie dall’ennesimo ciclo di tamponi effettuato dalla Fiorentina lunedì: la squadra, lo staff e i dirigenti sono infatti risultati ancora una volta tutti negativi al Coronavirus.