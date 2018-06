Fiorentina, Gori richiesto in B. L'agente: “Vedremo dopo finale Primavera”

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 giugno

JUVE: RISCATTATO DOUGLAS COSTA, HIGUAIN PUO' SALUTARE. CACCIA A UN GRANDE BOMBER, LEWANDOWSKI E CAVANI NEL MIRINO. PERIN ARRIVATO A TORINO. NAPOLI: CENA PER IL FUTURO DI HAMSIK, LO SLOVACCO VERSO LA CINA. IL BARCELLONA PUNTA KOULIBALY, PER LA PORTA CONTATTI PER HANDANOVIC. MILAN:...