Fiorentina, Hugo: "Europa? Siamo ancora vicini, non possiamo mollare"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha caricato così su Instagram i suoi compagni dopo la brutta sconfitta rimediata ieri col Sassuolo al Mapei: "Forza che siamo ancora vicini, non possiamo mollare mai!". Il riferimento è, ovviamente, alla corsa all'Europa League dei viola, attualmente noni in classifica con la Sampdoria a un punto dal settimo posto (seppur con una partita in più rispetto alle due avversarie).