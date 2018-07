Fiorentina, Hugo: "Spero di fare più gol. Stiamo lavorando bene"

© foto di Giacomo Morini

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo, al termine della seduta pomeridiana nel ritiro di Moena, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana di questi primi giorni di ritiro: “Sto bene, nonostante il lavoro svolto sotto questa pioggia: vogliamo continuare così. In Brasile è difficile trovare così freddo e ghiaccio. Il mio gol di ieri in amichevole? Fa piacere segnare anche in gare così. Prima di fare gol però devo lavorare bene in difesa. Domani giorno di riposo? Sì, ma starò in albergo a rilassarmi. Il bagno nell’acqua fredda? Fa bene per scaricare il dolore che abbiamo nelle gambe. Al Palmeiras ho segnato molto, spero di fare tanti gol anche adesso”.