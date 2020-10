Fiorentina, Iachini: "Fascia a Chiesa contro la Samp? Non sapevamo della cessione"

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro lo Spezia rispondendo a una domanda sulla fascia da capitano concessa a Chiesa nella sfida alla Sampdoria a pochi giorni dalla cessione alla Juventus: "Mi prendo la responsabilità per la fascia data a Chiesa contro la Samp. Non l'avrei fatto avessi saputo il polverone che si è scatenato. Non sapendo che ci sarebbe potuta essere la cessione abbiamo dato seguito alle gerarchie, visto che lui era vice-capitano. Nessuno era certo della sua cessione. E c'è stato questo equivoco: ormai è andata. Dispiace se ne sia andato perché era al top della forma, però non possiamo farci niente. Ora non conta più parlare di chi non c'è e dobbiamo portare il più velocemente possibile i ragazzi che sono arrivati ad una condizione ottimale per non rimpiangere l'assenza di Chiesa".