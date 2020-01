Fiorentina, Iachini lancia due desaparecidos: è allarme mercato

© foto di Giacomo Morini

Il secondo tempo della Fiorentina contro il Genoa ha inviato un chiaro messaggio ai dirigenti viola che si occupano di calciomercato. Beppe Iachini, effettuato il classico cambio staffetta con Cutrone out per Vlahovic, si è ritrovato a dover mandare in campo un polemico Eysseric (sui social ha postato una foto coprendo il nome sulla propria maglia prima del fischio d'inizio), desaparecido nello spogliatoio per settimane e oggi in campo per mancanza di alternative. Zurkowski, che poteva entrare perché di ruolo simile, è rimasto fuori perché vicino all'Empoli. Di Badelj probabilmente il mister non si fida e dunque, con Dabo e Cristoforo già ceduti, non ci sono alternative. Anche per quanto riguarda la fascia, è evidente che l'inserimento di Maxi Olivera, tornato dopo mesi di tour sudamericano, è dovuto alla mancanza di un calciatore che possa sostituire in modo coerente Dalbert, oltre a Venuti fuori ruolo.

Da lunedì Pradè e Barone saranno a Milano ed è chiaro che indirettamente Iachini abbia chiesto con decisione alcuni innesti per poter completare la rosa. Manca un centrocampista, anche due e magari un difensore che possa sia giocare esterno che centrale. Un menù chiaro che non può essere cambiato se si vuole arrivare a una salvezza tranquilla e magari per puntare, un domani, a crescere ancora. Anche in classifica. Che siano nomi già usciti come Duncan o Mandragora, oppure Juan Jesus, importa ma fino a un certo punto. Qui il problema è anche numerico e la Fiorentina non può far finta di niente.