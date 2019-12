© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio, scrive il Corriere Fiorentino. E considerando che viene definito "mercato di riparazione" non potrà che vedere la società viola protagonista, visto che da riparare ce n'è. C'è un nodo da sciogliere a centrocampo, dove l'aver impostato il mercato estivo sul 4-3-3 ha lasciato pochissime alternative. C'è un nome - scrive il quotidiano - che nelle ultime ore sta prendendo quota: quello di Ever Banega. Argentino, in scadenza di contratto col Siviglia nel prossimo giugno, conosce il campionato italiano e, soprattutto, ha già lavorato con Vincenzo Montella. La classica occasione da mercato di gennaio, per intendersi, che Pradè sta provando a cogliere. Più difficile arrivare a Denis Praet: per prenderlo servono 20 milioni, a meno che il Leicester non lo dia in prestito.