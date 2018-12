© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Bologna cercherebbe rinforzi per la difesa e tra i nomi nuovi ci sarebbe quello di Federico Ceccherini della Fiorentina. Occhio anche a Ervin Zukanovic del Genoa, non da escludere pure l'ipotesi Andrea Ranocchia dell'Inter e soprattutto un rientro in A di Angelo Ogbonna dal West Ham.