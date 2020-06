Fiorentina, il Flamengo chiede di poter rinviare parte del pagamento di Pedro

vedi letture

Secondo quanto riportato da O Dia in Brasile, il Flamengo avrebbe chiesto agli agenti dell'attaccante Pedro arrivato in prestito dalla Fiorentina, di intercedere col club viola per rimandare il pagamento di una tanche del corrispettivo da versare nelle casse di Commisso a causa dei problemi economici derivati dal blocco del calcio brasiliano. Si parla di 600mila euro che la Fiorentina avrebbe dovuto incassare entro il 2020 e che il club rossonero vuole rimandare al 2021. La trattativa è aperta ma l'esito non è scontato.