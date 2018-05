Fiorentina, il futuro di Saponara è incerto: dipende da Pioli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Riccardo Saponara definendolo "incerto". Stefano Pioli ha virato sul 4-3-3, schema che non valorizza al massimo le qualità del calciatore che la Fiorentina ha riscattato dall'Empoli per 8 milioni di euro. Per questo il domani non è certo, è in bilico, e molto dipenderà dalle scelte tattiche che prenderà l'allenatore gigliato.