Fiorentina, il padre di Lo Faso: "Inverosimile che i viola non lo riscattino"

Fonte: FirenzeViola.it

Carmelo Lo Faso, padre e agente di Simone Lo Faso, baby attaccante classe '98 attualmente in prestito alla Fiorentina dal Palermo, ha così commentato a ilovepalermocalcio.com la notizia secondo la quale i viola non sarebbero intenzionati a riscattare il giocatore dai rosanero: "Mi sembra inverosimile perché la Fiorentina non ha neanche avuto modo di valutare il ragazzo. Fino al 30 giugno Simone resta un calciatore viola e inoltre la Fiorentina stessa ha inviato un medico a Palermo per seguire il recupero del giocatore dopo la frattura al perone. Noi siamo ottimisti, anche perché si vuole dare continuità al progetto iniziato la scorsa estate con il suo passaggio al club toscano".