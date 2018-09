Fiorentina, il rinnovo di Chiesa può arrivare ad una condizione

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul futuro di Federico Chiesa, talento viola seguito da tutti i principali top club italiani e non solo. L'idea di babbo Enrico, riporta la rosea, è quella di allungare di un anno il contratto con la Fiorentina garantendo a Fede continuità sul campo ed un ingaggio da 2.5 milioni all'altezza del suo valore di mercato. La famiglia del talento viola non vuole mettere fretta a Corvino ed è disposta ad aspettare fino a Natale. L'idea è quella di restare in viola anche il prossimo anno, a patto di entrare in Europa, altrimenti il divorzio sarebbe inevitabile.