Fiorentina, il sindaco Nardella: "Borja resta, Firenze ti ama"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato da Sky, ha parlato anche del caso Borja Valero: "Mi aspetto che comunque finisca con la soddisfazione del giocatore e della società. Da tifoso ovviamente spero nella sua permanenza in viola, lo apprezzo come uomo, ha dimostrato un grande attaccamento alla città. Firenze merita un calciatore come lui, almeno per un po'. Lui è il Sindaco? È davvero divertente questo soprannome, una volta abbiamo inaugurato un campo insieme ed ho ceduto la mia fascia a Borja. Firenze ti ama Borja, resta e gestiamo la città insieme (ride, ndr)".