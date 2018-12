© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini resta il primo nome di Corvino per rinforzare l'attacco della Fiorentina a gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione il Southampton, proprietario del cartellino dell'italiano, sta valutando la possibilità di cederlo in prstito con diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 15 milioni di euro e per il giocatore sarebbe già pronto un lungo contratto in modo da spalmare i 2,5 milioni a stagione che percepisce attualmente dal club inglese.