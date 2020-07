Fiorentina, il Verona di Juric dimostra che non è solo una questione di attaccanti

vedi letture

Probabilmente a Iachini sarà preso un sobbalzo piuttosto spesso guardando la partita di ieri sera dell'Inter in casa di quell'Hellas Verona che rappresenta la prossima avversaria dei viola in campionato. Chissà che non sia anche scappato qualche pensiero sulle possibilità di allenare Amrabat, ad oggi piuttosto remote. In generale, però, la squadra di Juric continua a brillare per intensità, e l'ha fatto anche contro i nerazzurri, ed arriverà alla sfida di domenica con certezze ben più consolidate - oltre a una classifica migliore - rispetto alla Fiorentina. Fonte di preoccupazione è lo scarso piglio atletico mostrato dalla squadra di Iachini, con il prestante Duncan che sarà per di più assente per squalifica, e la difficoltà nel concludere le azioni create in gol. Un'ispirazione, forse, potrebbe arrivare proprio dall'Hellas, visto che Di Carmine, ex che decise l'andata nonché miglior realizzatore scaligero, ha lo stesso numero di reti segnate (6) anche dai tre (!) top scorer viola Chiesa, Pulgar e Vlahovic. A giudicare dalla differenza di 8 punti in classifica, che si ripercuotono però con un peso ben maggiore sulla serenità dei due ambienti e degli incarichi dei due tecnici, non si direbbe così. Non è un caso che ci sia chi sostiene che proprio Juric sia nel mirino viola...