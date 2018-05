Fiorentina, in estate possibile addio di Eysseric: il francese non convince

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina parla di Valentin Eysseric, trequartista francese della Fiorentina che quest'anno non ha entusiasmato. Dopo la telenovela della scorsa estate Eysseric ha visto poco il campo e anche quando l'ha fatto non ha giocato bene, per questo la Fiorentina e il giocatore starebbero pensando di dividersi.