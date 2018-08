Fiorentina, in partenza Maxi Olivera: sirene messicane per il terzino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Cristoforo (destinazione Getafe in prestito con diritto di riscatto), anche Maxi Oliverà è destinato a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Come raccolto da Firenzeviola.it, il futuro del terzino uruguaiano sarà in Messico, con Olivera conteso da due squadre. Ricordiamo che il mercato in Messico chiuderà fra una settimana.