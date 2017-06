Fiorentina in vendita, Bellinazzo: "Club viola ha un valore di 150 mln di euro"

© foto di Marco Bellinazzo

"La Fiorentina è in vendita". Con un comunicato, la famiglia Della Valle nella giornata di oggi ha annunciato di essere disposta a cedere la società viola alle giuste condizioni.

Il collega de Il Sole 24 ore Marco Bellinazzo, contattato da Firenzeviola.it, ha parlato del valore del club gigliato: "La Fiorentina possiede solo il parco giocatori e poco altro, la cifra del suo attuale valore credo sia attorno ai 150 milioni o poco più. Credo che, alla luce del valore della città e del brand Fiorentina, non mancheranno quanti si interesseranno all'acquisto del marchio, specie dopo la pubblicazione di questo comunicato".

Sul significato del comunicato diramato dai Della Valle, questo il pensiero di Bellinazzo: "Questo comunicato per il momento lo interpreto più come una risposta alle tante critiche che sono arrivate. Offerte vere per il momento non ne sono arrivate, altrimenti la Fiorentina sarebbe già stata venduta visto il clima che si respira da tempo in città. Non si fa un comunicato se in ballo ci sono questioni finanziarie già pianificate con altri investitori".