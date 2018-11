Fiorentina, incontro sindaco-società per il programma per lo stadio

© foto di Federico De Luca

Come riporta stamani l'edizione de La Nazione, per la costruzione del nuovo stadio a Firenze siamo ad un punto di svolta. I colloqui del Sindaco Nardella con Diego e Andrea Della Valle hanno portato a fissare un incontro in tempi strettissimi per decidere un nuovo cronoprogramma dello stadio. Decisiva è stata al'approvazione del Piano urbanistico di Castello, momento dal quale la Fiorentina ha calcolato siano necessari 6 mesi per consegnare il progetto definitivo dello stadio. Si parla dunque di maggio, non del 31 dicembre (data limite precedentemente fissata) per la consegna del progetto. E con il nuovo incontro previsto, si affronteranno anche quelle questioni ancora irrisolte come per esempio chi si accollerà la spesa dello spostamento dell'area Mercafir. La Fiorentina conferirà i soldi per la valorizzazione dell'area di Novoli, ma all'acquisto dei terreni di Castello e allo spostamento della Mercafir dovrà provvedere il Comune.