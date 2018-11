Fiorentina, ipotesi Gabbiadini: da valutare la posizione di Thereau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna di moda il nome di Manolo Gabbiadini per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio il club gigliato entro gennaio deciderà se Thereau resterà o meno e successivamente, se il francese dovesse partire, sceglierà chi potrà arrivare al suo posto. In tutto questo spunta il nome dell'ex Napoli che gradirebbe tornare in Italia ed essere allenato da Stefano Pioli.