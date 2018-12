© foto di Federico Gaetano

Come di consueto al tredicesimo minuto di ogni partita della Fiorentina lo stadio Franchi dedica un pensiero, tradotto in coro, a Davide Astori. La particolarità, nella gara odierna, sta nel fatto che i tifosi della Juventus, oltre ad essersi uniti al tributo, sono andati oltre. Al minuto 13, infatti, dal settore ospiti dove sono alloggiati i tifosi juventini si è alzato in maniera autonoma il coro 'Davide Astori'. Un bel gesto, quello dei sostenitori bianconeri, soprattutto alla luce del clima particolarmente caldo che da sempre accompagna questa partita.