Fiorentina-Juventus, al 45' è 0-0: viola più pericolosi. Due cambi per Sarri

Juventus irriconoscibile al Franchi dopo un primo tempo a lungo dominato da parte della Fiorentina. La gara dei bianconeri è stata condizionata anche da due cambi forzati, con Douglas Costa e Pjanic che hanno dovuto lasciare spazio per infortunio a Bernardeschi e Bentancur per infortunio. Le occasioni migliori le ha avute senza dubbio la squadra di Montella che con un inedito 3-5-2 manda in avanti Ribery-Chiesa. Al 15' è proprio il giovane figlio d'arte a mettere in difficoltà Szczesny, che gli rinvia addosso rischiando una clamorosa foto da biliardino. Dragowski viene impegnato su un tiro di Matuidi al 19' ma poi non deve più effettuare parate. Al 41' è clamorosa la palla gol che spreca Dalbert su assist al bacio dell'ex Bayern Monaco: di testa, da due passi, esalta i riflessi del portiere polacco che devia in angolo.