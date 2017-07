Fiorentina, Kalinic prova a ricucire coi viola: in campo mercoledì?

© foto di Giacomo Morini

Clamorose novità in arrivo da Moena su Nikola Kalinic, che secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it potrebbe fare un passo indietro rispetto alle ultime dichiarazioni ("ciclo viola finito, voglio andare al Milan", ndr) e cercare di ricucire il rapporto con la Fiorentina. L'attaccante viola nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro di Moena per tornare in Croazia. Ufficialmente per motivi familiari, ma la volontà di "forzare" la mano sulla cessione sembra evidente. Kalinic vuole il Milan, ma evidentemente il Milan non ha tutta questa intenzione di acquistare il giocatore. Ora il croato proverà a ricucire lo strappo che si è creato con la dirigenza viola. Alla luce di questa sua ritrovata voglia di Fiorentina, Kalinic potrebbe tornare dalla sua "fuga croata" per riprendere ad allenarsi con i compagni di squadra in ritiro a Moena già dalla giornata di mercoledì.