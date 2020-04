Fiorentina, Kouame: "Sogno la Champions qui. Vogliamo tornare in campo"

vedi letture

Christian Kouame è uno degli ultimi arrivati in casa Fiorentina e anche se non ha ancora potuto giocare un minuto a causa dell'infortunio al ginocchio, è già entrato nei cuori dei tifosi: "Per giocare sono pronto a fare anche il portiere, nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tutto. Se non mi fossi infortunato sarei andato al Crystal Palace ma non ho rimpianti, il destino ha voluto così e poi la mia famiglia tifa Fiorentina. Sogno di poter giocare la Champions con questa maglia e in futuro di vincere qualche trofeo e giocare il Mondiale". Poi parlando del presidente Commisso: "Ricordo la telefonata dopo i mio acquisto: mi ha ricordato il gol che ho segnato a Marassi proprio contro i viola. Mi ha colpito anche la sua grande umanità". Infine sul ritorno in campo: "Ora si deve pensare alla salute. C'è voglia di tornare in campo ma ci devono pensare le istituzioni", ha detto alla Gazzetta dello Sport.