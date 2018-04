Fiorentina, l'Atalanta apre al rinnovo del prestito di Sportiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Repubblica in edicola questa mattina si concentra sul mercato, in particolar modo per quel che riguarda i portieri della Fiorentina. La società viola - si legge - sta pensando di rinnovare per un altro anno il prestito di Marco Sportiello, con l'Atalanta pronta ad accontentare la Fiorentina visti i rapporti ormai a pezzi fra il portiere ed il tecnico dell'Atalanta.