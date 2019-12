Fiorentina, l'obiettivo Banega resta al Siviglia almeno fino a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ever Banega resta al Siviglia, almeno fino a giugno. Obiettivo di Fiorentina, Bayer Leverkusen, Inter Miami e Al-Hilal, tra le tante, il centrocampista argentino intende rispettare infatti il suo contratto fino al 30 giugno con gli andalusi. L'ex Inter continuerà dunque ad ascoltare offerte, ma solamente per la prossima stagione. Sempre che Monchi non riesca a convincerlo in questi mesi a prolungare ulteriormente il suo soggiorno a Nervión.