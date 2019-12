Fiorentina, l'obiettivo Cutrone nemmeno in panchina contro il Liverpool

Tra i nomi di attaccanti accostati alla Fiorentina in vista del mercato di gennaio c'è quello di Patrick Cutrone. L'attaccante che in estate ha lasciato il Milan, dove fu lanciato dal precedente tecnico viola Vincenzo Montella, per approdare in Premier League non sta trovando lo spazio sperato nella rosa del Wolverhampton, e sta pensando di cambiare aria. In tal senso oggi potrebbe essere stato anche fornito un ulteriore indizio, visto che il suo allenatore Nuno Espirito Santo lo ha addirittura escluso dalla panchina per la sfida di campionato contro il Liverpool, poi persa 1-0.

Intanto come riportato da Gazzetta.it, oggi è andato in scena un vertice di mercato con il patron Rocco Commisso collegato via Skype. Il ds viola Daniele Pradè è pronto a sferrare l’assalto decisivo all’ex rossonero. Un emissario viola è già in contatto con i dirigenti dei Wolves. Si lavora sulla formula del prestito che potrebbe essere con o senza obbligo di riscatto per la Fiorentina. In questo secondo caso, comunque, il costo complessivo del cartellino dell’attaccante non dovrà superare i 15 milioni di euro, che verrebbero quasi totalmente recuperati dalla cessione di Pedro al Besiktas. Gli inglesi chiedono 20 milioni, si lavora per cercare un punto di incontro entro la fine della prossima settimana.