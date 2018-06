Fiorentina, l'Udinese rispedisce al mittente l'offerta per Meret-De Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto oggi in edicola, la Fiorentina sarebbe l'unica società ad aver fatto un'offerta ufficiale per Alex Meret. Per lui e per Rodrigo De Paul, 15 milioni più 3 di bonus, respinta al mittente dalla società friulana che non sarebbe interessata all'eventuale contropartita tecnica, Riccardo Saponara.