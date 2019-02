© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Repubblica parla dei giocatori della Fiorentina che nelle ultime giornate si sono rigenerati, soprattutto grazie al lavoro di mister Stefano Pioli. Il "Normal One", come era stato soprannominato ai tempi dell'Inter, con il suo lavoro tranquillo e pacato è riuscito a gestire le difficoltà di molti giocatori della rosa viola. Su tutti Simeone, calato dietro a Muriel nelle gerarchie ma in grado di segnare 3 gol nelle 4 partite in cui è subentrato. Così come Edimilson, ora vero perno del centrocampo, o Gerson, al quale spesso è mancata continuità. Il momento della stagione per la Fiorentina adesso è concitato, e ci sarà bisogno di tutta la pazienza e il coraggio possibile - conclude il quotidiano.