Fiorentina-Lazio, le formazioni: Montella non cambia. Inzaghi con Correa

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Non cambia Vincenzo Montella e per la settima partita consecutiva manda in campo gli stessi undici titolari. La Fiorentina scende in campo con la coppia offensiva leggera formata da Ribery e Chiesa e un centrocampo con Badelj e Pulgar contemporaneamente in campo al fianco di Castrovilli. La Lazio di Inzaghi si schiera in modo speculare alla Fiorentina, con Correa titolare al fianco di Immobile e Luis Alberto regolarmente a centrocampo. Fiducia anche per Lazzari sulla fascia e a Patric in difesa nella linea a 3.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa