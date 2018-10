Fiorentina, Manchester United in pole per Milenkovic: pronti 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non accenna a placarsi il pressing operato dalle grandi squadre su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che si sta mettendo in grandissima evidenza grazie alle sue ottime prestazioni sia in viola che con la selezione nazionale della Serbia. In pole position, dicono dall'Inghilterra, c'è il Manchester United di José Mourinho, andato a vederlo in prima persona a Podgorica nel successo serbo in casa del Montenegro: i Red Devils stanno preparando una maxi-offerta da 60 milioni di euro per rilevarlo nel mercato di gennaio.