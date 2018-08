Fiorentina, Maxi Olivera e Cristoforo: separati in casa in attesa dell'addio

© foto di Federico De Luca

Corsa contro il tempo. L'orologio scorre inesorabile e il calciomercato in Europa sta per chiudere ormai in tutti i paesi. Così per la Fiorentina restano tre giorni di tempo per cercare di piazzare Cristoforo e Maxi Olivera. I due calciatori uruguaiani ormai sono ai margini della rosa, con Pioli che ha avuto sempre le idee chiare su chi fa parte della rosa e chi no. Per i due giocatori sono giorni da "separati in casa" e l'entourage, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sta trattando con alcuni club europei per farli uscire entro il 31, ultimo giorno nella maggior parte delle leghe, tra cui Spagna, Turchia, Grecia e Germania, dove qualche interessamento c'era pur stato. Dopo di che resterà qualche altra ora in Portogallo.