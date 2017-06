Fiorentina, Mencucci: "Fiducia in Corvino. Può costruire una grande squadra"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mencucci, Presidente della Fiorentina Women's FC, è stato intercettato a margine della consegna dei Fiorini d'Oro avvenuta quest'oggi a Firenze: "Questi premi sono un bel riconoscimento, specialmente vedendo il significato del Fiorino d'oro. Ci fa capire quante cose importanti abbiamo fatto per Firenze, abbiamo aperto una strada anche a livello nazionale. Vittoria Champions femminile il prossimo anno? Non esageriamo. Ci organizzeremo per essere pronti a sfidare le grandi squadre europee, ma sappiamo che non sarà facile. Comunque la Champions ci permetterà di capire a che punto siamo a livello europeo. Rinforzi? Sì, non dal punto di vista qualitativo però. Vogliamo giocatrici forti fisicamente per poter lottare in Europa. La squadra attuale comunque sarà confermata nella sua grande maggioranza. Il prossimo anno giocare contro la Juventus sarà uno stimolo ulteriore. Avere quattro scontri tra maschi e femmine sarà bello e porterà gente allo stadio. Sarà sicuramente una delle squadre da battere. Il mercato degli uomini? Io mi occupo solo della parte burocratica. Sono fiducioso che Corvino possa costruire una grande squadra e penso che lo stia già facendo. Dovremo dare il tempo giusto alle cose, valutando il fatto che vogliamo che restino a Firenze solo i giocatori che realmente lo vogliono. Il clima in città? Non sono preoccupato. Bisogna dare tempo a tutte le cose. Posso capire la delusione che nasce quando un giocatore che è stato tanto tempo a Firenze va via, premesso che non so se poi realmente accadrà. Chi critica deve però tenere conto di tutte le dinamiche che ci sono nel calciomercato".