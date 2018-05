Fiorentina, messaggio di Sportiello tra addio e amore giurato ai viola

È una storia su Instagram decisamente particolare quella pubblicata dal portiere della Fiorentina Marco Sportiello sul suo profilo: l'estremo difensore - il cui futuro a Firenze è in bilico per via del riscatto che la Viola non sembra voler pagare all'Atalanta - ha pubblicato fa una foto che lo ritrae con la maglia da gioco con sopra un enorme cuore viola, evidente manifestazione d'amore verso la causa della Fiorentina. Un messaggio che vale come estremo tentativo di convincere la società a farsi riscattare o addirittura un addio?