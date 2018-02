Fiorentina, Milenkovic: "Vogliamo riavvicinarci alla zona Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è stato intervistato dal QS-La Nazione: "Il faccia a faccia con Higuain? Per me il nome dell'avversario non conta, io devo fare di tutto per bloccare l'attaccante avversario. Io sono a Firenze per imparare, sono arrivato al momento giusto della mia carriera. Pregi e difetti? Sono altruista, cerco sempre di aiutare chi ha bisogno. Sono anche molto perfezionista, quando sbaglio qualcosa ci penso davvero troppo e mi arrabbio con me stesso. Il mio futuro? Spero di fare una bella carriera, ma dovrò crescere e restare umile. Il mio futuro lo deciderà la Fiorentina. Pioli sta facendo un buon lavoro, il gruppo è nuovo ma c'è grande fiducia. La maglia viola pesa, lo sappiamo, ma cercheremo di riavvicinarci all'Europa. Io terzino? Nessun problema, l’allenatore sceglie sempre il modo migliore per valorizzare i propri giocatori".