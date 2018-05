Fiorentina, Milenkovic: "Voglio restare a lungo in viola"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de Il Giornale troviamo una lunga intervista al giovane difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: "Quando l'estate scorsa sono arrivato a Firenze sapevo soltanto di dover lavorare a fondo. Sono cresciuto fisicamente, tatticamente e anche in qualità in un campionato molto difficile. La nostra stagione? Abbiamo giocato bene molte gare, ma abbiamo perso anche troppi punti per strada. Futuro? Desidero lasciare una bella traccia a Firenze restandoci un po' di anni. Un giorno vorrei giocare in una squadra tra le più forti al mondo".