Fiorentina, Minelli potrebbe restare per curarsi. Sul mercato a gennaio

© foto di Federico De Luca

In attesa di piazzare gli ultimi esuberi all’estero, il lavoro di Pantaleo Corvino nelle prossime ore dovrà concentrarsi anche su alcuni ex Primavera della Fiorentina ancora di proprietà viola che sono alla ricerca di una squadra in Serie C, dove il mercato chiuderà il prossimo 25 agosto. Tra questi ci sono Minelli, Bangu e il terzino Zanon, che sono ancora alla ricerca di una destinazione. Tuttavia mentre per gli ultimi due sembra ormai certo che possa essere trovata in tempi brevi una nuova società, per Minelli salgono di ora in ora le possibilità che il giocatore possa restare per sei mesi a Firenze, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it: il giocatore infatti nell’ultima stagione al Trapani ha subito a fine campionato un grave infortunio alla caviglia e pertanto dovrebbe restare in Toscana per curarsi e tornare sul mercato a gennaio. Non è dunque escluso che l’esterno classe ’97 possa dunque giocare qualche partita con la Primavera di Bigica da fuoriquota quando sarà in grado di tornare in campo, con l’obiettivo di recuperare per tempo la forma.