© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Kevin Mirallas in zona mista nel post partita di Fiorentina-Roma 7-1: “Non ricordavo una partita così, è importante per noi una vittoria così. Abbiamo giocato molto bene. I tanti gol? Non solo gli attaccanti hanno giocato bene ma tutta la squadra. Dobbiamo continuare così. Se giochiamo così ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Dalla vittoria con il Torino è cambiato qualcosa, abbiamo fatto grandi partite contro Chievo e Sampdoria. I miei assist? Io sono felice se riesco a fare gol ma va bene anche fare assist. Chiesa? Federico è un grande giocatore, è un talento puro: se continua così può fare grandi cose anche per l’Italia. Il mio futuro? Qui a Firenze mi trovo bene, sono felice di stare qui ma c’è tempo per affrontare questo tema”.