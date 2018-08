Fiorentina, Mirallas: "Mai avuti dubbi, i viola erano ciò che volevo"

Kevin Mirallas, nuovo esterno d'attacco della Fiorentina, ha spiegato così la sua scelta a La Dernière Heure: "La Fiorentina è un grande club: quando mi è stato proposto di andare lì, non ho davvero esitato. Si tratta di un club ambizioso, che gioca in un grande campionato, è proprio quello che volevo. Mi avevano cercato anche alcune squadre cinesi e arabe, ma quel tipo di soluzione non è mai stata la mia priorità. Mi sento ancora bene fisicamente e ci tenevo a rimanere in un campionato competitivo. Ho scelto di vedere la mia famiglia piuttosto che avere più soldi nel conto in banca. Ritorno allo Standard Liegi? Non era un'opzione. Non ho pensato di tornare in Belgio, e a essere onesti era impossibile che un club belga potesse permettersi di acquistarmi". Il belga è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Everton.