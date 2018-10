Fiorentina, Mirallas senza giri di parole: "Voglio restare a lungo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista a La Nazione, Kevin Mirallas, esterno belga della Fiorentina, ha parlato anche del suo futuro. "Il mio più grande obiettivo è restare in viola, convincere la società a riscattarmi dall'Everton. Vorrei continuare qui a lungo, è il mio percorso: sto lavorando per dimostrare di essere all'altezza della situazione, la Fiorentina e Firenze sono assolutamente perfette per me. Non è un momento di passaggio ma un traguardo straordinario".