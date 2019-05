Fiorentina, Montella: "Ci salveremo. Ritiro? Da 10 anni non sono più utili"

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di Vincenzo Montella nella sala stampa dello stadio Castellani nel post gara di Empoli-Fiorentina,gara vinta 1-0 dalla squadra di Andreazzoli: “Siamo in un periodo particolare, abbiamo creato tanto e non meritavamo di perdere. I ragazzi hanno dato tutto e ci hanno provato fino alla fine, certamente stanno accusando il clima generale che non è tra i più accomodanti. Squadra in ritiro? Non mi nascondo, i risultati sono deludenti ma abbiamo fatto bene oggi, sicuramente ci manca quella serenità che ti fa dare qualche cosa in più. Se avessimo concretizzato almeno il 30% delle chance create avremmo sicuramente avuto di più. I ritiri andavano bene 10 anni fa quando non c’erano pc e smartphone. Chiesa? Ha avuto la febbre due giorni ma ha dato la disponibilità, oggi è entrato ma non poteva essere al 100%. La salvezza? Non c’è alcuna preoccupazione, certamente i giocatori sono dispiaciuti. Il rosso a Veretout? Non ho visto niente, certamente era nervoso ed ha protestato per la mancata assegnazione di un fallo abbastanza evidente. Il cambio di Muriel? Avevo bisogno di un calciatore più fisico al suo posto, Simeone è andato vicino al gol più volte. La reazione sul piano emotivo c’è stata così come la prestazione, adesso però bisogna fare punti e vincere le partite”.