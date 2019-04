Fiorentina, Montella: "Dispiace per il risultato, adesso testa a giovedì"

© foto di Giacomo Morini

Ha parlato così Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Juventus. "Complimenti alla Juventus, mi dispiace per la Fiorentina che ha creato tantissime occasioni. Stasera ci tenevamo a fare bella figura e risultato. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capitano, dobbiamo essere più bravi di stasera a trovare il gol. Due legni non capita spesso. Dispiace ma pensiamo a giovedì. All'andata l'Atalanta ha usufruito dello stesso vantaggio di giocare con qualche giorno in meno, loro hanno una rosa tale da sopperire alle assenze".