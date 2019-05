© foto di Federico De Luca

"E' stata una partita carica di tensione, un campionato stranissimo il nostro. La stagione finalmente è finita e il rischio era quello di finirla ancora peggio. Non siamo contenti, anche se abbiamo onorato in questi ultimi 90 minuti abbiamo onorato il campionato". Parole e pensieri di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' dopo lo 0-0 contro il Genoa e la conseguente salvezza. "Le occasioni migliori le abbiamo creato noi - prosegue -, ovvio che io abbia chiesto prima del match alla squadra di non esporsi mai al contropiede".

Ci sarà una nuova proprietà?

"Non lo so, mi aspetto ancora questa proprietà perché in questi giorni sono stati con noi. I Della Valle non hanno detto nulla né fatto trapelare nulla. Non lo so che Fiorentina sarà, ora tutti insieme bisognerà riportare Firenze dall'altro lato della classifica".