© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il successo in rimonta in casa del Sassuolo: "Questa squadra sta dando risposte importanti sul lato temperamentale. Oggi al di là del risultato serviva che la squadra fosse viva ed avesse entusiasmo. La vittoria è meritata, siamo cresciuti pian piano. Il Sassuolo aveva due giorni di riposo in più su cinque, questo significa che abbiamo chiuso bene. Riparto dai tifosi, erano vicini e ci hanno spinti anche sull'1-0. Sono orgoglioso perché credono in questa squadra. E poi sono contentissimo per il presidente: soffriva particolarmente per non aver ancora visto una vittoria. L'ho intuito. A parte Castrovilli, oggi hanno giocato bene soprattutto quelli che finora avevano giocato bene. Mi riferisco a Benassi, Boateng, a Venuti... Anche Vlahovic è entrato benissimo. Ci sono tanti spunti per essere orgogliosi e speranzosi. Su Castrovilli come Antognoni ho esagerato un po' eh... (sorride, ndr)".

Castrovilli si sta completando? "Il ragazzo è umile. Non è facile dopo un impatto del genere, rischi di perdere l'equilibrio anche se non vuoi. Non ho avuto paura a fare certi paragoni perché conosco il ragazzo e la sua sofferenza. E chi soffre non può permettersi di perdere l'equilibrio".

Com'era Ribery in tribuna? "Sono sorpreso, ha fatto un gesto da campione seguendo da vicino la squadra. Mi ha dato i consigli giusti, e infatti questa volta i cambi non li ho sbagliati".