Fiorentina, Montella vuole Aina e Semprini. Sempre di moda Bertolacci

© foto di Federico Gaetano

La Nazione oggi in edicola fa il punto sul mercato che verrà in casa Fiorentina. Secondo il quotidiano Vincenzo Montella avrebbe già consegnato alla società una lista di obiettivi su cui puntare. Per quanto riguarda i terzini, spiccano i nomi di Ola Aina, attualmente al Torino ma di proprietà del Chelsea, e di Alessandro Semprini del Brescia. Nomi giusti per la sua difesa, che avrebbe individuato nel periodo trascorso senza panchina. Conferme anche su Andrea Bertolacci, che può arrivare a zero dal Milan.