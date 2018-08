Fiorentina, no svincoli. Gli esuberi non hanno mercato all'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando al Corriere dello Sport, non c'è futuro all'estero per i vari Maxi Olivera, Cyril Thereau, Abdou Diakhate, Sebastian Cristoforo e Valentin Eysseric: alias gli esuberi di casa Fiorentina. C’è ancora la possibilità di sfruttare le finestre di trasferimenti ancora aperte in Europa, dalla Francia alla Spagna, ma in questo momento non sembrano esserci opportunità concrete per nessuno.