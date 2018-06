Fiorentina, obiettivo Meret: Corvino punta sulla volontà del giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'apertura che sembrava esserci stata, l'Udinese vorrebbe trattenere Alex Meret: la strada per l'obiettivo viola si fa in salita. Pantaleo Corvino pare però determinato a portare il portiere friulano a Firenze, forte della preferenza dello stesso calciatgore. Solo in caso di rottura definitiva, il dg della Fiorentina tornerebbe su vecchi profili seguiti, come il polacco Skorupski della Roma o il brasiliano Rafael del Napoli. Lo riporta il Corriere Fiorentino.