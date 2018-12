Fiorentina, obiettivo Muriel: il colombiano vuole tornare in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina pensa a Luis Muriel per rinforzare l'attacco a gennaio e secondo quanto riportato da La Nazione di questa mattina il colombiano vorrebbe tornare in Italia il prima possibile. L'ex Sampdoria ritiene conclusa la sua avventura al Siviglia e non vorrebbe trasferirsi allo Sporting Lisbona, club sulle sue tracce.