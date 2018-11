Fiorentina, obiettivo Sansone: Corvino punta al prestito con diritto

Ascoli, torna D'Elia. Lavoro a parte per Rosseti e Ganz

Inghilterra, il saluto di Rooney: "Viaggio che non dimenticherò mai"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Campionati Europei U19, le partite in programma

Bosnia, Pjanic sostituito per un affaticamento. Sarà out contro la Spagna

Inter, mai più senza Nainggolan: i risultati cambiano quando è in campo

Pochesci: "Squadre B un fallimento. Meglio Taranto o Messina in C"

Napoli, amichevole in famiglia: gol di Younes, doppiette Verdi-Callejon

Ranucci: "Lunedì a Report parleremo di Napoli, non dico altro"

Secondo quanto afferma Il Corriere dello Sport , il primo obiettivo della Fiorentina in vista di gennaio è Nicola Sansone , attaccante che sta trovando poco spazio al Villarreal. Il dg dell'area tecnica Corvino punta ad ottenerne il prestito con diritto di riscatto, anche se sulle sue tracce ci sono anche Bologna e Lazio. Un'alternativa potrebbe essere Manolo Gabbiadini , anche lui quasi ai margini del Southampton e pronto a rientrare in Italia.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy